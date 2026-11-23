Esta es la primera de dos historias, que evalúa el impacto de la Junta de Control Fiscal en la salud pública de Puerto Rico. Esta historia fue copublicada con 9 Millones.

SAN JUAN, Puerto Rico — Imagínate trabajar en un hospital público de Puerto Rico. Comienzas tu jornada laboral a las 11:00 p.m. Te toca “romper noche”. Llegas al piso de Obstetricia y Ginecología donde trabajas y descubres que eres la única enfermera para atender a 20 pacientes. Para colmo de males, surge una emergencia obstétrica y no hay escolta disponible para ayudar con el traslado de la paciente a la sala de emergencias.

Así transcurrió uno de los turnos que llevó a una enfermera graduada, con 25 años de experiencia, a renunciar. “Colapsé”, contó la mujer de 47 años al describir el golpe de frustración, cansancio y malestar tras recibir una reprimenda de su supervisora por no haber documentado todas las tareas.

Al poco tiempo, consiguió empleo en otro hospital público, pero rápidamente encontró problemas similares: escasez de personal, sobrecarga laboral, equipos desactualizados y procesos manuales para gestionar decenas de medicamentos. Duró allí solo dos semanas.

“Me habían dicho que (allá) iba a ser más tranquilo, pero no”, contó la enfermera que pidió permanecer bajo anonimato para evitar posibles consecuencias profesionales con empleadores anteriores.

Puerto Rico enfrenta un déficit de personal de enfermería de alrededor del 35%, debido a la migración de profesionales en busca de mejores salarios y condiciones de vida, según un estimado de la firma Estudios Técnicos, Inc., basado en un estudio por muestreo. Desde 2022, más de 2.500 enfermeros han emigrado, mientras se proyecta un aumento de más del 15% en la demanda de servicios ambulatorios y hospitalarios especializados, lo que plantea retos para la continuidad y la seguridad del cuidado.

Puerto Rico enfrenta un déficit de personal de enfermería de alrededor del 35%.

Una medida legislativa para atajar los salarios bajos ha quedado congelada debido a la oposición de la Junta de Control Fiscal (JCF), impuesta por Estados Unidos para controlar el dinero público del archipiélago desde hace diez años. La Junta está compuesta por siete miembros designados por el presidente de los Estados Unidos y por un miembro ex officio designado por el gobernador de Puerto Rico. El Congreso de Estados Unidos aprobó, en 2016, la Ley PROMESA, bajo el pretexto de “controlar el gasto público y reestructurar la deuda pública”, a cambio de devolver a Puerto Rico el acceso a los mercados de capitales.

El sistema de salud de Puerto Rico enfrenta una presión económica creciente para sostener estos servicios esenciales ante costos más altos, el escrutinio constante de la Junta y la incertidumbre sobre si se extenderá o no el financiamiento federal para los 1.4 millones de habitantes que dependen de Medicaid. El financiamiento federal de Medicaid para el plan de salud pública de Puerto Rico, Plan Vital, está previsto que se venza en septiembre del próximo año.

Bajo el régimen de la Junta, el sistema de salud pública tiene un pronóstico reservado, es decir, un futuro incierto. Su cuadro plantea dudas sobre la capacidad de mantener la infraestructura, los servicios y el personal necesario para atender a la población.

“El sistema de enfermería colapsó”, afirmó la enfermera graduada, al asegurar que la combinación de poco personal, bajos salarios y exceso de trabajo les ha llevado al límite. El éxodo de profesionales de enfermería se refleja en cifras: según la firma Estudios Técnicos, el 40.3% de los graduados de programas de enfermería en universidades del archipiélago entre 2021 y 2024 se encuentran ejerciendo fuera de Puerto Rico, principalmente en Estados Unidos.

A diferencia de miles de colegas que han emigrado, la mujer de 47 años dice que sus responsabilidades familiares, como madre de un menor con autismo, le dificultan emigrar.

En Florida, ganan casi el doble que en los hospitales públicos de Puerto Rico. Los sistemas hospitalarios, como el de la Universidad de Florida (UF Health), documentan entre cuatro y seis pacientes por enfermero en una variedad de unidades de cuidado.

“El sistema de enfermería colapsó.”

Una carga laboral adecuada sería de entre cuatro y ocho pacientes por enfermero, según Juan Del Valle, presidente de la Organización Puertorriqueña de Profesionales de Enfermería (OPPE). Esta sobrecarga laboral puede provocar agotamiento, enfermedades y desgaste emocional, además de contribuir al abandono de la profesión y de afectar la seguridad de los pacientes, advirtió.

“La gente piensa que es solo por la carga de trabajo, pero en realidad queremos brindar un mejor servicio”, enfatizó.

En algunos casos, la Junta ni siquiera tiene que intervenir, porque la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) advierte antes del impacto fiscal negativo de una medida o de la dificultad para precisarlo. Eso sucedió, por ejemplo, con otras cuatro medidas legislativas presentadas este cuatrienio para incentivar a los enfermeros, que tampoco han prosperado. Esta oficina fue creada en 2023 para analizar el impacto fiscal de las medidas, algo que la Ley PROMESA le exige al Gobierno de Puerto Rico.

La Junta participó activamente en el diseño de la OPAL, por invitación del entonces presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández. En una de sus cartas, se expresó “dispuesta a ayudar en la formación del personal de OPAL”.

Una oposición constante

La oposición de la Junta a cualquier iniciativa que implique el desembolso de fondos públicos ha sido una constante desde su creación. Como parte de su control sobre las finanzas de Puerto Rico, aprueba los presupuestos gubernamentales y decide si las leyes, regulaciones, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas cumplen con el Plan Fiscal que estableció. En sus cartas, reitera una y otra vez que las medidas deben tener un impacto fiscal neutro; es decir, que el gobierno debe identificar ingresos adicionales o recortar otros gastos para compensar su costo.

Sus objeciones, a veces, vienen adornadas con el lenguaje más afable o diplomático. Por ejemplo, cuando se opuso al Proyecto del Senado 850, que establecía escalas salariales para la enfermería en el sector público, dijo que “el fin era loable”, pero que “crea retos para los planes de clasificación y compensación que limitan la flexibilidad que necesita el gobierno para establecer salarios competitivos”, en su carta del 27 de abril de este año.

Los aumentos propuestos por la medida llevarían el salario mínimo de un enfermero práctico sin experiencia de $1,800 mensuales — lo que está en el límite del nivel de pobreza del gobierno federal de EEUU, para una familia de dos — a $2,916. Pero la medida recibió un Informe Negativo de la comisión senatorial en mayo por presentar “un desafío de alineación con el Plan Fiscal”, luego de la oposición de la Junta.

Además de frenar proyectos de ley y, con ello, políticas y programas de salud importantes, la JCF también centralizó recientemente la concesión de aumentos salariales en el gobierno. El proceso requiere que las agencias justifiquen el ajuste y demuestren que este cumple con las escalas establecidas por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Además, deben cumplir con las disposiciones fiscales y presupuestarias bajo la supervisión de la Junta.

“La Junta no es parte de la solución, sino que se ha convertido en parte del problema.”

“Todo ha sido un ejercicio de relaciones públicas… La Junta se suponía que iba a marcar la diferencia, pero ha sido igual que el gobierno: nada”, deploró el economista José Caraballo Cueto.

Expertos consultados por 9 Millones y Truthdig responsabilizan a la Junta de Supervisión Fiscal de debilitar la capacidad del sistema de salud para atender las necesidades de Puerto Rico.

“La Junta no es parte de la solución, sino que se ha convertido en parte del problema”, sentenció el doctor Heriberto Marín, catedrático de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En una búsqueda en la página web de la JCF, 9 Millones y Truthdig encontraron que, durante los últimos cuatro años, hubo al menos nueve proyectos de ley relacionados con la salud que ese ente revisó preliminarmente. En siete de esas revisiones, la Junta respondió a los legisladores que las medidas propuestas impactaban el Plan Fiscal o estaban en contra de la Ley PROMESA.

Entre estos se encontraba una medida que proponía aumentar de 35 a 40 años la edad límite en que “jóvenes empresarios” puedan solicitar exenciones contributivas. De aprobarse, los médicos más jóvenes podrían recibir alivios fiscales al abrir su práctica médica en el archipiélago. No obstante, la Junta alegó que el impacto de esta medida para el año fiscal 2025 era de $800 mil a $1.6 millones y advirtió que violaba la Ley PROMESA. Esta pieza no pasó de un referido a la Comisión de Hacienda del Senado, donde la JCF le envió una carta al entonces presidente Juan Zaragoza, explicándole las razones de su oposición.

“Ha sido un tropiezo la Junta. No podemos legislar por legislar, pero la Junta ha obstaculizado”, lamentó el senador Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud del Senado. El razonamiento de la Junta se basa en dólares y centavos, sostuvo. “La Junta primero ve su bolsillo y luego, el bienestar general”, expresó.

El director de la JCF, Robert Mujica, contestó por escrito a 9 Millones y Truthdig, reconociendo que “el sistema de salud de Puerto Rico enfrenta retos estructurales”, como la escasez de profesionales médicos, las disparidades geográficas en el acceso a los servicios de salud y el envejecimiento de la población. Añadió a esa lista “la dependencia de fondos federales de Medicaid”, algo que, a su juicio, amerita una “solución permanente”.

Sobre la legislación de salud pública rechazada por la Junta, sostuvo que la Ley PROMESA les confiere la responsabilidad de evaluar el impacto fiscal de las leyes aprobadas por el Gobierno de Puerto Rico y su cumplimiento del Plan Fiscal certificado por ellos para ese año.

“Esta revisión se limita a los aspectos fiscales establecidos por PROMESA y busca garantizar que las obligaciones financieras cuenten con fuentes de financiamiento identificadas y sostenibles”, contestó, y rápidamente agregó que están trabajando con el Departamento de Salud para asegurar que la agencia pueda presentar evidencia que justifique destinar fondos públicos a determinadas iniciativas.

El secretario de Salud, Víctor Ramos, confirmó que se reúnen con la Junta semanalmente; que su control sobre el presupuesto retrasa la implementación de programas, pero, a diferencia de otras agencias, la que lidera no ha sufrido recortes significativos. “Ellos nos reciben, nos reunimos. No es una relación antagónica, no con Salud. Pero sí, hacen muchos requerimientos, sí, se atrasan las cosas”, insistió al resaltar que la Junta “es una capa burocrática más”.

“Ha sido un tropiezo la Junta. No podemos legislar por legislar, pero la Junta ha obstaculizado.”

La Junta también ha acudido al tribunal para solicitar la suspensión de la aplicación de las leyes promulgadas por el Gobierno de Puerto Rico. Desde 2017, ha frenado seis leyes que pretendían regular la industria de la salud o mitigar la escasez de profesionales. El representante Gabriel Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, reconoció que la JCF no ha certificado varias leyes relacionadas con la salud por su supuesta incompatibilidad con el Plan Fiscal o por la falta de fondos identificados para su implementación.

Entre los estatutos de salud bloqueados por la Junta, Rodríguez Aguiló señaló la Ley 82-2019, que regulaba a los intermediarios de farmacia, y la Ley 138-2019, que prohibía prácticas predatorias en la contratación médica. En ambos casos, la Junta acudió al tribunal federal para impedir su aplicación.

Mientras, la Junta retrasó por dos años la implementación de una ley que le otorga más poderes al Procurador del Paciente para penalizar a las aseguradoras por cancelar cubiertas o reducir servicios. Luego de que el ente declarara nulo el reglamento, el Gobierno siguió negociando hasta que, finalmente, la Junta lo aprobó, lo que permitió ponerlo en vigor en 2019.

Otra medida objetada por la Junta es la Ley 142 de 2020, que enmendó el Código de Seguros para prohibir a los planes médicos alterar o invalidar los criterios o tratamientos recetados por un médico de cabecera. La medida acortaba el plazo en que las aseguradoras debían responder a un reclamo por la denegación de cobertura de servicios o medicamentos controlados. Rodríguez Aguiló advirtió que, como el Ejecutivo no certificó el costo de la medida ante el tribunal, su implementación quedó paralizada por violar PROMESA.

Pero Rodríguez no exime al gobierno de Puerto Rico de responsabilidad. Según dijo, el gobierno ha creado “un bloqueo institucional” al no presentar estimaciones económicas independientes que demuestren que las leyes que la Junta cuestionó son, en efecto, viables desde el punto de vista financiero.

Del Valle, presidente de la OPPE, coincidió: “Les corresponde a los legisladores presentar de dónde va a salir ese presupuesto”, en referencia a los aumentos salariales para enfermeros y a mejores proporciones de pacientes por enfermero.

Odisea por medicamentos

Entre las leyes medulares relacionadas con la salud que han sido pausadas por la Junta se encuentran varias relacionadas con los Administradores de Beneficios de Farmacia (PBM), que actúan como intermediarios entre los seguros, las farmacias y los fabricantes de medicamentos. Los PBM establecen los procesos de preautorización de los medicamentos, especialmente los más costosos, y fijan las tarifas de reembolso a las farmacias.

Cada mes, cuando sus medicamentos están por acabarse, Carla (seudónimo), de 45 años, enfrenta una odisea para conseguirlos. En los últimos tres años, la escasez de fármacos controlados, las demoras en las farmacias y los cambios en la cobertura médica han complicado aún más el acceso a sus tratamientos.

Uno de los medicamentos más difíciles de conseguir, relató, es Adderall, que utiliza desde hace una década para tratar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ha tenido que recurrir a farmacias a una hora de su hogar. También ha enfrentado denegaciones de otro tratamiento de salud mental y un aumento en el costo de Synthroid (tratamiento para el hipotiroidismo), de unos $15 a más de $40 mensuales.

“Es traumático cada vez que se me acaba un ‘refill’”, dijo. Según relató, la falta de personal en las farmacias puede retrasar los despachos entre dos y tres días y, en ocasiones, solo recibe parte de su receta, obligándola a buscar el resto en otro establecimiento.

“Es traumático cada vez que se me acaba un ‘refill.’”

La Junta presentó su oposición a la Ley 82-2019 —que establecía un marco para supervisar a estas entidades — ante la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico.

Las farmacias y los pacientes han defendido las regulaciones como una protección al acceso a medicamentos. “Para el paciente, esto ha significado un alza en los costos (de medicamentos), dificultades de acceso y denegaciones”, dijo la vicepresidenta de Servicios al Paciente de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico, María Cristy. Esto, advirtió, propicia el deterioro del paciente y un aumento de las visitas a las salas de emergencia y de las hospitalizaciones, lo que se traduce en mayores costos para el gobierno y el sistema de salud.

Los retrasos en las aprobaciones se deben a la falta de regulación de los PBM en Puerto Rico, dijo Cristy. “En estados con regulaciones de PBM se ha demostrado un ahorro. No entendemos por qué el gobierno no ha podido entenderlo”, agregó.

Como los PBM estaban pagando por debajo del costo de algunos medicamentos, hay farmacias que dejaron de trabajar ciertos productos, lo que provocó escasez, dijo Cristy. La situación ha mejorado un poco gracias a las intervenciones de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos, organismo creado para denunciar estas situaciones y buscar soluciones, pero los costos continúan subiendo. La Ley 82 “se ha quedado como en un limbo jurídico y no hemos logrado ninguna otra reacción de la Junta”, deploró.

Según explica la Exposición de Motivos de la Ley 82, los PBM intervienen en la cobertura, los costos y el acceso a medicamentos recetados como intermediarios entre farmacéuticas, aseguradoras, el gobierno y otros pagadores. La falta de regulación e imposición de pagos a farmacias, por debajo del costo de adquisición, suele provocarles pérdidas, especialmente a farmacias pequeñas. Por eso, muchas farmacias dejan de ofrecer ciertos medicamentos.

El director ejecutivo de la Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (Coopharma), Heriberto Ortiz, explicó que la Ley 82 surge para crear una Comisión Reguladora que dilucidara controversias entre las farmacias y los PBM. Ante la falta de una entidad fiscalizadora, dijo, estos intermediarios controlan los pagos y los reembolsos sin penalización.

El gobierno puertorriqueño realizó dos estudios de impacto fiscal, según lo requerido por la Junta de Supervisión, explicó. “En el primero no hubo un impacto. Se envió otro informe y es un misterio. Mientras, la ley está en suspenso”, dijo. En una carta de 2019, la administración de Wanda Vázquez le informó a la Junta que la medida tendría un impacto de $475 mil sobre el presupuesto del Departamento de Salud, y que “si fuera necesario reasignar recursos, se presentará una solicitud formal”.

Aunque la administración de Pedro Pierluisi recurrió ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston en 2020, ese organismo dejó sin efecto la ley. El tribunal opinó que la decisión de la Junta no había sido arbitraria ni caprichosa y que los estimados del Gobierno de Vázquez no eran lo suficientemente “formales” e ignoraban el testimonio de la Administración de Seguros de Salud (Ases) de que le podía generar gastos adicionales por $47 millones.

“Se le ha pedido cada vez que nos reunimos. Dicen que lo están evaluando.”

Los más impactados son los pacientes, lamentó Ortiz, pues muchos se quedan sin acceso a sus medicamentos o con una cobertura de farmacia que se agota antes de que termine el año.

El senador Morales deploró la paralización de la Junta. El ente alegó un impacto fiscal de $25 a $30 millones (basado en el estimado anual que los PBM y las aseguradoras presentaron durante las vistas públicas de la medida), a pesar de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) había calculado el costo estimado en $2 millones.

“Esa ley no se implementó por inacción del gobierno. Es una culpa compartida”, enfatizó. El senador reconoció que los retrasos en despachos de medicamentos por dificultades con las autorizaciones, exceso de auditorías en las farmacias cuestionando facturaciones y reembolsos no cónsonos con el costo de los medicamentos han sido algunas de las consecuencias.

El secretario de Salud comentó que no entendía el planteamiento de la Junta de que la ley podría poner en riesgo fondos federales, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió que los PBM son un asunto de “materia estatal”. “No veo por qué no reactivan la ley. Se le ha pedido cada vez que nos reunimos. Dicen que lo están evaluando”, sostuvo Ramos.

Para Caraballo Cueto, el impacto más grande de la Junta ha sido su intervención para suspender las leyes relacionadas con la supervisión de los PBM y las aseguradoras, a pesar de que ambas se aprobaron de forma bipartita y representaban un costo ínfimo en su implementación. “Muchos decían que la Junta venía a meter en cintura a los políticos, pero el pueblo ha sido el que paga la austeridad”, relató.