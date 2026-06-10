Tras resistir a los narcos, los pueblos indígenas de México están siendo borrados del mapa

David Sánchez Luna, policía comunitario que habló durante una asamblea el 23 de mayo, dijo que Los Ardillos comenzaron a acosar a la comunidad en el 2014, exigiendo cuotas y ofreciendo a los habitantes camiones y armas a cambio de poder transitar libremente por la región. Al no poder tolerar esa situación, las comunidades se vieron obligadas a organizarse para su propia defensa. “No nos quedó de otra, porque somos pueblo indígena nahua y el gobierno nunca nos protege”, declaró.